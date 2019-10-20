قوات التحالف الدولي تنسحب من مطار صرين بريف عين العرب

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات تابعة للتحالف الدولي انسحبت صباح اليوم الأحد من مطار صرين،الذي يعد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي، والواقع بريف مدينة عين العرب شمالي سورية.

وذكر المرصد أن الرتل المنسحب سلك طريق القامشلي، وسط تحليق لطائرات مروحية تابعة للتحالف في سماء المنطقة.

وكان المرصد ذكر الأسبوع الماضي أن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة عين العرب رفقة قوات روسية، وذلك بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، من أجل التصدي للعملية التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الأكراد.