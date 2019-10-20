إغلاق جميع البنوك اللبنانية غداً الإثنين

الأحد 20 أكتوبر 2019

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" نقلاً عن جمعية المصارف اللبنانية قولها، إن جميع البنوك ستظل مغلقة غداً الإثنين بسبب الاحتجاجات. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان لها، "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

