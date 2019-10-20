نائب لبناني: المشلكة تكمن في النظام القائم وليس بالحكومة

الأحد 20 أكتوبر 2019 مظاهرات بيروت - الخليج 365 تحدثت وسائل إعلام، عن موافقة الكتل السياسية على ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الإنقاذية.

وقال النائب هادي أبو الحسن عضو "اللقاء الديمقراطي" عن دائرة بعبدا - جبل لبنان، في تصريحات بثتها قناة "الحدث" وتابعها "الخليج 365"، "قدمنا تعديلات على ورقة الحريري". وبين أن "اللقاء الديمقراطي قدم تعديلات على ورقة الحريري". Advertisements وتابع "طالبنا إقفال المعابر غير الشرعية". وشدد على أن "المشلكة تكمن في النظام القائم وليس بالحكومة". وتساءل "هل كل مطالب بالتغيير جاهز لتغيير العهد". وقال "نتخوّف من الفراغ والفوضى قاتلة".

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