قرقاش: استهداف الإمارات منطق العاجز

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الأحد 20 أكتوبر 2019
قرقاش
أبوظبي - الخليج 365
أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، بأن استهداف الإمارات منطق العاجز.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".
وبين أن "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالمياً".
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