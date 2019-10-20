إلغاء تأشيرة دخول العراقيين الى ايران لمدة شهرين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

الغت إيران تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في التوجه الى بلادها في غضون الشهرين القادمين.

واوضح القنصل الايراني في محافظة كربلاء العراقية، “مير مسعود حسينيان” أن اتفاق ايراني عراقي قضى بالغاء العراق بشكل أحادي تأشيرة الدخول للزوار الايرانيين لمدة شهرين في ايام زيارة الاربعبين، على أن تلغي ايران التأشيرة للزوار العراقيين بمدة شهرين.

وبيّن أن المسؤولين العراقيين رغبوا بالغاء التأشيرة لدخول مواطنيهم الى ايران في ايام الذروة بهدف ايجاد توازن من حيث الحجم بين الجانبين، حيث تقرر الغاء التأشيرة بالشهرين القادمين على خلفية توجه اعداد كبيرة من العراقيين لزيارة مدينة مشهد بمناسبة 28 صفر (المصادفة ذكرى وفاة الرسول الاكرم «ص» تعقبها شهادت الامام الرضا «ع»).