عصابة «إل تشابو» تجبر المكسيك على الإفراج عن نجله

دبي - بواسطة محمد فارس دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الجمعة، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع أعمال عنف من جانب عصابات تهريب المخدرات، وقال إن قوات الأمن أنقذت الأرواح بالإفراج عن نجل إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم إل تشابو. وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات قوات الأمن في مدينة كولياكان شمال غرب البلاد، يوم الخميس، وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان نجل زعيمهم المسجون بعد أن اعتقل فترة وجيزة، مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام لسجن في أعمال عنف صدمت البلاد. وزادت الفوضى التي شهدتها كولياكان، وهي معقل لعصابة «سينالوا» التي يتزعمها خواكين جوزمان منذ فترة طويلة، والتي نجحت في الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولّى السلطة في ديسمبر متعهدًا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من أكثر من عقد من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار. شاهد بالصور: سيارات الشرطة المختلفة عبر بلاد العالم



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