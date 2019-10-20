شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 4 اتفاقيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على 4 اتفاقيات دولية، وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان وتشمل الاتفاقيات: 1.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشان التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019. 2.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشان برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى انشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 الف يورو والموقع بتاريخ 19/8/2019. Advertisements 3.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بشان برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 الف و343 يورو والموقع بتاريخ 2019/8/19. 4.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24/7/2019.

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