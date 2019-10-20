"تلاميذ مصر للنظافة والكنس والمسح".. إدارة إسنا التعليمة تجبر الطلاب على كنس المدارس "تحت شعار مدرستي نظيفة"



أحمد أبوعقيل

بعد واقعة حبس طالبة داخل مدرسة في كفر الشيخ بعد إجبارها على البقاء لكنس الفصل ، أجبرت إدارة إسنا التعليمة بمحافظة الأقصر الطلاب على كنس المدرسة وتنظيف الفصول، "تحت شعار مدرستي نظيفة".

وتعمد القائمين على المارس استغلال براءة الأطفال وتصويرهم وهم يحملون المكانس و"جرادل" المياه للتنظيف، وإلتقاط الصور معهم، تحت زعم أنهم يدربون الطلاب على النظافة .

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