الشرطة الإسبانية تستعد لتفريق المتظاهرين في برشلونة

دبي - بواسطة محمد فارس © Rafael Marchante محتجون يتحدون عناصر الأمن في برشلونةالشرطة الإسبانية تستعد لتفريق المتظاهرين في محتجون يتحدون عناصر الأمن في برشلونةالشرطة الإسبانية تستعد لتفريق المتظاهرين في برشلونة

توجهت الشرطة في عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني، برشلونة، إلى أنصار استقلال الإقليم من مدريد، بطلب إخلاء الساحة وسط المدينة.

ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية من برشلونة، مساء السبت، أن الشرطة تحشد تعزيزات أمنية إلى منطقة التظاهرة. وبعد مرور ست ساعات على بدء الاحتجاجات، استعدت الشرطة لتفريق المشاركين فيها، والذين يرددون شعارات معادية للحكومة المركزية ويرشقون عناصر الأمن بالعلب والزجاجات والبيض.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة وقوات الأمن وسط برشلونة، يوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال كتالونيا.

المصدر: تاس