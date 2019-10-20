"إفريقية النواب" تناقش اليوم أخر التطورات على الساحة الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ثلاث اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، حيث تناقش اليوم الأحد اجتماعاً لعرض آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية.
يأتى ذلك، فى حضور ممثل وزارة الخارجية السفير كريم شريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير على مرسى الحلوانى - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا .
كما تعقد اللجنة أيضا، صباح غدا الأثنين اجتماعاً لمناقشة ملف جنوب السودان في ظل المتغيرات الحالية"، في حضور أسامة الهادى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان والمستشار حسن النشار - مدير شئون جنوب السودان.
وتبحث اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء القادم، التحرك بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة التحرك الرسمي خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة.
يحضر اللقاء ممثلًا لوزارة الخارجية ، السفير أبو بكر الحفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
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