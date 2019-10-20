"إفريقية النواب" تناقش اليوم أخر التطورات على الساحة الإفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ثلاث اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، حيث تناقش اليوم الأحد اجتماعاً لعرض آخر التطورات والتحركات الخارجية على الساحة الأفريقية.

يأتى ذلك، فى حضور ممثل وزارة الخارجية السفير كريم شريف​​ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير على مرسى الحلوانى​ - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا .