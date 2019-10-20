شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تفتح قضية "رسوم الشواطئ" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى تبدأ اليوم الأحد.

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ويستعرضها"الخليج 365"على النحو التالى :

1. اجتماع اليوم الأحد لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن عدم استغلال فندق شيبرد حتى الآن.

2. اجتماع غداً الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة، بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والجهات ذات الصلة، إلى جانب الأعضاء ومقدم طلب الإحاطة.

3. اجتماع بعد غداً الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة فى شأن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، والضوابط المنظمه لها.