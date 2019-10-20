ضبط صيدليتين بتهمة بيع أدوية محظور تداولها بالقاهرة وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدير مسؤول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة دارالسلام، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل الصيدليات بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الصيدلية على 1195 عبوة أدوية وأقراص وحقن مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط مسئول عن صيدلية كائنة بذات الدائرة - مقيم قلين بمحافظة كفرالشيخ لقيامه بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل الصيدليات، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل الصيدلية على 219 عبوة أدوية وأقراص وحقن مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.