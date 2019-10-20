بالصور.. انطلاق بطولة مدارس بورسعيد للملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهد دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق بطولة مدارس بورسعيد للملاكمة بنادي العمال.

وأكد "نبوي"، أن البطولة تقام لأول مرة ببورسعيد تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين، مشيرًا إلى أنه يشارك بها 89 طالب، بينهم 59 بالمرحلة الثانوية، و30 بالمرحلة الإعدادية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة نادى العمال لاستضافتهم البطولة، مشيدًا بدور توجيه عام التربية الرياضية، لما بذلوه من جهد لإقامة البطولات والأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.