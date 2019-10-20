سيجوارت تدرس 4 عروض للشراكة لإنشاء مصنع فلنكات متنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" تدرس 4 عروض شراكة لإنشاء مصنع جديد متنقل لصناعة فلنكات السكة الحديد في موقع التركيب.

وأضاف مصطفى، أن الشركة تسرع عملية التطوير، والبحث عن شريك في الشركة المزمع إنشائها لهذا المشروع، مع بدء تلقيها عقود توريد وإسنادات لعدد من المشروعات في السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

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وأوضح رئيس الشركة القابضة أن هذا المشروع سيقلل من تكلفة نقل الفلنكات لموقع التركيب.

وكان مصطفى صرح في وقت سابق، بأن تكلفة المشروع حوالي 120 مليون جنيه، وأن الهدف منه خدمة خط سكة حديد (سفاجا- أبو طرطور) بطول 700 كيلو متر.

وتعمل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة لقطاع الأعمال العام، في صناعة المواسير، والمواسير الفخار حيث مدت البلاد بكل احتياجاتها اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى واستصلاح الأراضي، والفلنكات الخرسانية المسلحة سواء سابقة الإجهاد أو ذات القطعتين لتسهم بها في تطوير خطوط السكك الحديدية وشبكة خطوط مترو الآنفاق.