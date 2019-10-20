المؤبد والسجن 7 سنوات لقاتلة والدتها بمساعدة زوجة أبيها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأحد، ربة منزل ونجل شقيقها بالسجن المؤبد لكلٍ منهما، والسجن 7 سنوات لطالبة؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 4216 جنايات الزقازيق لسنة 2017، بالاشتراك في قتل والدة الأخيرة داخل مسكنها بكفر "يوسف سلامة" الزقازيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "حنان.م.م.أ" 36 سنة، ربة منزل، من كفر يوسف سلامة، التابع لدائرة مركز الزقازيق، داخل منزلها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4216 إداري الزقازيق لسنة 2017.

وتبين من التحريات وجود أثار خنق واحمرار بالرقبة وتورم بالوجه، وبسؤال شقيقها "صلاح" 28 سنة، سائق، اتهم زوجها "حجازي.ز.ح.غ" 36 سنة، سائق، وزوجته الثانية "حنان.أ.ع.ع" 22 سنة، ربة منزل، بالتسبب في وفاة شقيقته؛ لوجود خلافات عائلية بينها وزوجها، فضلًا عن قضايا نفقة متداولة بينهم في المحاكم.

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وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها "أمل.ح.ز" 16 سنة، طالبة، وشاب تربطه بها علاقة عاطفية يدعى "السيد.م" وشهرته "السيد الفار" 18 سنة، نجار مُسلح، و"حنان.أ.ع.ع" وشهرتها "صفاء" 22 سنة، الزوجة الثانية لزوج المجني عليها، التي تقيم مع زوجها ولها منه 5 أبناء، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهم.

وأشارت التحريات، إلى أن الزوجة الثانية، حرضت نجل شقيقها (المتهم)، والذي تربطه علاقة عاطفية بابنة المجني عليها، وكذا حرضت الأخيرة وبدأت تثيرها ضد والدتها، بدعوى أنها تقف في طريق سعادتها، وترفض أي شخص يتقدم لخطبتها، فيما أقنعت المتهم بأنها ترفض خطبتهم.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهمين الثلاثة خططوا لجريمتهم منذ شهر؛ حيث حضروا إلى منزل المجني عليها، وقطعوا الكهرباء عن المنزل، قبل أن يكتموا أنفاسها ويخنقونها، فيما قامت "أمل" بعض أصابع والدتها أثناء خنقها.

جرى ضبط المتهمين جميعًا، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.