بقيمة مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، الأحد، جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات متنوعة، مصابيح كهربائية أنواع مختلفة، مستحضرات تجميل، أنتيكات منزلية وبضائع متنوعة، مستلزمات طبية، إكسسوارات وشواحن هواتف محمولة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (162,529 جنيه).

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد 3 قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (857,183 ألف جنيه)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة : ضبط (2) قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها (198 قرص مخدر، 9 أمبولات مخدرة، 90 جرام لمخدر الآيس، 36 قضية بمجال الأمن العام، كما تم ضبط 1060 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم تنفيذ 234 حكم قضائي متنوع، وضُبط في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.