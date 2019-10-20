اليوم.. تطبيق انخفاض أسعار البنزين في السعودية

أعلنت السعودية، عن تطبيق أسعار البنزين الجديدة، للربع الرابع من العام الحالي، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2019.

وأكدت شركة أرامكو السعودية، في بيان لها، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وأفادت أرامكو، أن الأسعار سوف تكون علي النحو الآتي:

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- بنزين 91 بسعر: 1.50 ريال لكل لتر (بتراجع

حوالي 2% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)، والتي كان 1.53 ريال لكل لتر.

- بنزين 95 بسعر: 2.05 ريال لكل لتر (بتراجع

حوالي 6% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)، والتي كان 2.18 ريال لكل لتر.

يشار إلى أنه في منتصف شهر يوليوالماضي، أعلنت شركة أرامكو، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية، خلال الربع الثالث من العام 2019، بزيادة تراوحت بين 4 إلى 6 بالمائة، حيث كان سعر لتر البنزين 1.44 ريال، وارتفع إلي 1.53 ريال، في الربع الثاني من نفس العام.