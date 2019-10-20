مقتل 20 شخصًا خلال قصف تركي على رأس العين بشمال سوريا

أفاد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية حكمت حبيب، اليوم الأحد، بمقتل نحو 20 شخصًا خلال القصف التركي على مدينة رأس العين خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال حبيب - في تصريحات لراديو (سوا) الأمريكي - "إن الطائرات التركية تواصل استهداف المدنيين، على رغم الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الخميس الماضي الذي قضى بوقف إطلاق النار"، مضيفًا

أن الطيران التركي قصف العديد من المناطق المدنية بمدينة رأس العين بشمال سوريا؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل إضافة إلى تعرض منطقة عاليه التي تبعد 30 كيلومترًا عن الحدود التركية إلى قصف بصواريخ.