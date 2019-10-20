استهدف مسجدًا.. رئيس أفغانستان يلتقي عائلات ضحايا انفجار حسكة مينا

زار الرئيس الأفغاني أشرف غاني، اليوم الأحد، منطقة "حسكة مينا" بإقليم "نانجرهار" للاجتماع والتقى عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الأول واستهدف مسجدا مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.



وأعرب غاني - حسبما نقلت قناة

"طلوع" الأفغانية - عن تعازيه لعائلات الضحايا في إقليم "نانجرهار" وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.ورافق غاني خلال زيارته للإقليم مجموعة من الوزراء والمسئولين البارزين ونواب البرلمان، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم حاكم إقليم "نانجرهار" عطا الله خوجياني.



يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة "حسكة مينا" بإقليم "نانجرهار" أمس الأول الجمعة أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح.. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

