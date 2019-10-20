آلاف المستوطنين يقتحمون ساحة البراق

توافد آلاف المستوطنين المتطرفين، اليوم إلى حائط البراق، الحائط الغربي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بمناسبة ما يسمونه "عيد العرش" اليهودي الذي يصادف اليوم بحسب التقويم العبري.

واقتحم آلاف المستوطنين حائط البراق وقاموا بتأدية طقوس تلمودية فيه.

وكانت مجموعات الهيكل المزعوم وجهت دعوات للاحتشاد واقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط دعوات مقدسية للتصدي لمثل هذه الاقتحامات.

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من جهة أخرى فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

واستهدفت الزوارق مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.