عاهل الأردن يبحث مع رئيسة "النواب الأميركي" قضايا المنطقة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفدا من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

تناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية. كما أن اللقاء، الذي عقد مساء أمس يأتي في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونجرس الأميركي بشقيه. بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد.

وأعرب الملك خلال اللقاء عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، وثمن مواقف الكونجرس تجاه المملكة.

وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

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وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود الأردن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.