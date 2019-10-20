السعودية تدرس إلغاء شرط" المحرم" للنساء الراغبات في أداء العمرة والسياحة

قالت وسائل إعلام سعودية، السبت، أن المملكة تدرس إلغاء شرط "المَحْرم" للنساء القادمات لأداء العمرة.



ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية، السبت، عن مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة، قوله إن "وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم".



وأضافت الصحيفة إن درار أكد إن "القرار لا يزال تحت الدراسة"، مشيرًا إلى أنه حال تنفيذ القرار "سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء".



وأكد مصدر في وزارة الحج والعمرة أن "هناك دراسة لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة"، وفق ذات الصحيفة.



وكانت هيئة السياحة السعودية، قد أقرت قبل نحو أسبوعين، إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة والأجانب بالسكن في الفنادق، بحيث تتواجد الأولى دون محرم، والثانية دون التقيد بسجل الأسرة، في إطار السعي لتنويع دخل اقتصادها عن طريق السياحة.

