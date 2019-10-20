كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسيلي: وفد حكومي فلسطيني يزور السعودية قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني "خالد العسيلي": "أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع سعودي فلسطيني قريبًا من أجل إطلاق اتفاقيات من شأنها زيادة التبادل التجاري".

وكشف أن وفدًا حكوميًا فلسطينيًا سيزور السعودية والكويت وألمانيا والسويد لفتح آفاق للتعاون الاقتصادي في جميع المجالات.

وأكد العسيلي على أهمية الاتفاقية الموقعة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

وقال: "هذا سيساعد على زيادة التجارة والاستثمار العربي والأجنبي في فلسطين".

Advertisements

وأضاف الوزير: "أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة سبل زيادة التبادل في الاستثمار وبين الوزارات المختلفة".

وخلال لقائه في الرياض، أطلع عباس ولي العهد على آخر التطورات السياسية والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته المقدسة.

وأطلقت السلطة الفلسطينية مؤخرًا خطة لفك الارتباط الاقتصادي عن إسرائيل وإيجاد أسواق عربية بديلة.

وزار وفد فلسطيني مصر والأردن والعراق في وقت سابق من هذا العام لمناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقرر الفلسطينيون أيضًا إيقاف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كما طلبوا استيراد النفط من العراق عن طريق تكريره في الأردن. ولكن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير عقابية إذا استمرت هذه التحركات.

