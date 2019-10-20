كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يطلب تأجيل البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدما في محاولة للفوز بدعم البرلمان لصفقته الجديدة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ينظر الاتحاد الأوروبي في طلبه بتمديد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

أرسل جونسون مساء السبت رسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا الوشيك من الكتلة، وفقًا لما يقتضيه القانون. لكنه تبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يحبذ تمديدًا آخر.

لم يستجب مسؤولو الاتحاد الأوروبي لهذا الطلب.

يمكن أن يواجه جونسون تحديات قانونية من المعارضين الذين يشعرون أن إرسال الرسالة الثانية قد تم لإحباط البرلمان، الذي لم يوافق على خطة البريكست ولكنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

سيعود جونسون إلى البرلمان يوم الاثنين لمواصلة السعي للحصول على دعم لاقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.