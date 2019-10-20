كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يطلب تأجيل البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل جونسون مساء السبت رسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا الوشيك من الكتلة، وفقًا لما يقتضيه القانون. لكنه تبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يحبذ تمديدًا آخر.
لم يستجب مسؤولو الاتحاد الأوروبي لهذا الطلب.
يمكن أن يواجه جونسون تحديات قانونية من المعارضين الذين يشعرون أن إرسال الرسالة الثانية قد تم لإحباط البرلمان، الذي لم يوافق على خطة البريكست ولكنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
سيعود جونسون إلى البرلمان يوم الاثنين لمواصلة السعي للحصول على دعم لاقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
قال قصر إليزيه الرئاسي في فرنسا إنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من خلال تمديد قرار بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الإليزيه أن "تمديد تأجيل البريكست ليس في مصلحة أحد".
جاءت هذه التصريحات بعد أن صوّت المشرعون البريطانيون على تأجيل قرارهم بشأن الصفقة الخاصة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر حاليًا في 31 أكتوبر. ويطلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون الآن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل مغادرة بريطانيا.
يقول مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه بالنظر إلى أنه تم التفاوض على صفقة، "يتعين على البرلمان البريطاني الآن أن يقول ما إذا كان يوافق عليها أو يرفضها. يجب أن يكون هناك تصويت على الأساسيات".
يبدو أن الحكومة البريطانية ستحاول مرة أخرى الأسبوع المقبل دفع البرلمان إلى تأييد صفقة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوت المشرعون لتأجيل القرار.
يقول زعيم مجلس العموم يعقوب ريز موغ إن الحكومة ستسعى إلى مناقشة يوم الاثنين حول تشريعها بشأن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيكون تصويتًا فعالًا للموافقة على الصفقة.
ليس من الواضح ما إذا كان ذلك مسموحًا بموجب قواعد مجلس العموم ضد إجراء تصويت متكرر على نفس السؤال. وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه سيصدر حكمًا يوم الاثنين.
صوت المشرعون يوم السبت على حجب موافقتهم على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يتم إقرار جميع التشريعات لتنفيذها.
في غضون ذلك، يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل مغادرة بريطانيا، والمقرر حاليًا في 31 أكتوبر.
لا يزال جونسون يسعي للحصول على الموافقة على الصفقة بحلول 31 أكتوبر، لذلك لا يوجد أي تأخير.
يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي إن بلاده لا ترى تصويت يوم السبت من قبل المشرعين البريطانيين على أنه رفض لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تأجيل.
وقال موراويكي في رسالة على تويتر بعد التصويت مباشرة إن بولندا "ستدعم مقاربة إيجابية على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقترح حكومة بوريس جونسون".
وأضاف أنه بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين "يجب ان تكون اولوياتنا تجنب الفوضى التي قد يتسبب بها البريكست بدون اتفاق."
سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن أي تمديد لموعد 31 أكتوبر.