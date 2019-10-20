كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كويتيون يغادرون لبنان بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الأحد أن حوالي 300 كويتي عادوا إلى ديارهم من لبنان بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة هناك.

وقالت صحيفة القبس ان العائدين عادوا الى بلادهم استجابة لدعوات من وزارة الخارجية الكويتية نصحت المواطنين الكويتيين بمغادرة لبنان على الفور بسبب الاضطرابات.

وقامت السفارة الكويتية بإجلاء مواطنيها الذين تجمعوا في مقرها في بيروت ونقلوا إلى مطار بيروت الدولي برفقة الجيش اللبناني.

كما وصف بعض العائدين الوضع في لبنان بالخطر.

ونقلت الصحيفة عن كويتي عائد قوله "منذ يوم الخميس الماضي، لم نغادر الفنادق خوفًا من سلامتنا نتيجة للفوضى في الشوارع".

ولقد هزت لبنان منذ يوم الخميس الماضي المظاهرات ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.

وفي بعض أجزاء البلاد، قام المتظاهرون الغاضبون بإغلاق الطرق وإشعال النار في الإطارات.

كما تم نهب بعض المتاجر.

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وقالت دلال أحمد بعد وصولها إلى مطار الكويت الدولي: "تم إغلاق جميع المتاجر نتيجة للفوضى في الشوارع حيث أحرقت الإطارات وتحطمت المتاجر".

وأضافت "الوضع رهيب".

كما حذرت عدة دول رعاياها من السفر إلى لبنان ونصحت أولئك الموجودين بالفعل هناك بالمغادرة.

بدأت المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي بإجلاء مواطنيها.

وقالت السفارة السعودية في بيروت في بيان إن عملية الإخلاء بدأت فجرًا بنقل المواطنين السعوديين إلى مطار بيروت الدولي للعودة إلى الوطن.

وأضافت السفارة دون الخوض في تفاصيل "المرحلة الأولى من الأزمة وخطة الطوارئ ناجحة".

كما أعربت البعثة عن تقديرها للجيش وقوات الأمن اللبنانية على التعاون.

وخصصت السفارة بالفعل فنادق ساحلية في بيروت كنقطة تجميع قبل إخلائها.

