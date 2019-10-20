كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يبدأ ولاية جديدة بعد موجة من الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيبدأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فترة ولاية جديدة اليوم الأحد، ويواجه موجة من الأزمات ومع جاكرتا تحت أيام أمنية مشددة بعد أن حاول متشددون إسلاميون اغتيال وزير الأمن.

وتم نشر أكثر من 30000 من رجال الأمن في العاصمة وسط مخاوف من هجوم آخر خلال افتتاح ويدودو ونائب الرئيس معروف أمين.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل، الذي حضرته وفود أجنبية ورؤساء دول، حوالي الساعة 2:30 مساءً (0730 بتوقيت جرينتش).

كما تجمهر حشد من مئات المؤيدين بالقرب من قصر الرئاسة اليوم الأحد.

ولكن من المرجح أن تكون الاحتفالات صامتة بعد حظر المظاهرات الجماهيرية مع استمرار التشدد في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

والتقى ويدودو، المعروف على نطاق واسع باسم جوكوي، بالعديد من القادة الزائرين بمن فيهم السنغافوري لي هسين لونج ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قبل أداء اليمين الدستورية.

كما يعتبر جوكوي - رجل الأعمال السابق المحب للمعادن الثقيلة من خارج النخبة السياسية والعسكرية - تم الترحيب به كرد إندونيسيا على باراك أوباما عندما تم انتخابه لأول مرة في عام 2014 لقيادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

ولكن قيادته تتعرض لانتقادات متزايدة بعد سلسلة من التحديات في الأشهر الأخيرة.

وتتراوح هذه بين المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد والتي توفي فيها ثلاثة طلاب وحرائق الغابات الضباب الدخاني التي أثارت توترات دبلوماسية مع جيران إندونيسيا، إلى الاضطرابات المميتة في مقاطعة بابوا والتباطؤ في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقالت أريا فرنانديز، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جاكرتا: "هذه أضعف نقطة في القيادة السياسية لجوكووي".

و أضافت "إنه اختبار للرئيس في الأوقات الحرجة."

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وكانت الاحتجاجات الأخيرة عبر الأرخبيل البالغ عدد سكانها 260 مليون نسمة من أكبر التجمعات الطلابية منذ أن أطاحت المظاهرات الجماهيرية بدكتاتورية سوهارتو في عام 1998.

وتهدد الرياح المعاكسة بإلقاء ظلالها على ولاية جوكوي الثانية والأخيرة - وهو انعكاس صارخ للثروة بعد أشهر فقط من تسجيله فوزًا ساحقًا في إعادة الانتخاب ضد جنرال عسكري سابق.

وكانت إعادة انتخاب الزعيم الإندونيسي في أبريل مدفوعة جزئيًا بمحرك في البنية التحتية من الطرق إلى المطارات.

وقال جوكووي إنه سيواصل الإصلاحات بما في ذلك خفض الروتين، والتعامل مع قواعد العمل الصارمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنه سوف يتصدى لاقتصاد يشعر بسعة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي الفاتر.

ويأتي تنصيب اليوم الأحد بعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع من تعرض رئيس وزراء الأمن للطعن في هجوم شنه اثنان من أعضاء جماعة متطرفة محلية متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

كما تم إلقاء القبض على المشتبه بهما في مكان الحادث، بينما تم اعتقال العشرات من المتشددين المشتبه بهم منذ ذلك الحين في شبكة واسعة على مستوى البلاد بعد محاولة اغتيال ويرانتو، وهو جنرال سابق يحمل اسم واحد، البالغ من العمر 72 عاما يتعافى في المستشفى.

وقال ويرانتو للصحفيين يوم السبت في أول ظهور علني له منذ الهجوم "جوكي يستمع حقًا للناس".

و أضاف "الحكومة الجيدة هي التي تستجيب لتطلعات شعبها."

ومع ذلك، تأتي ولاية جوكوي الجديدة على خلفية المخاوف من تآكل عقدين من الإصلاحات الديمقراطية في إندونيسيا تحت مراقبة رجل أشاد ذات مرة من قبل مجلة تايم بأنه "أمل جديد".

وأثار اختيار رجل الدين المحافظ نائبا لرئيسه سمعة اندونيسيا في تسامحها مع الإسلام.

كما بدت إدارة جوكوي على أهبة الاستعداد عندما خرج الآلاف من الطلاب إلى الشوارع في احتجاجات الشهر الماضي ضد مجموعة من الإصلاحات المثيرة للخلاف، بما في ذلك حظر ممارسة الجنس قبل الزواج والتغييرات التي قال النقاد إنها ستضعف وكالة مكافحة الفساد.