كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 أشخاص إثر هجمات للهند على معسكر إرهابي في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجيش الهندي هجمات على مخيمات فريق عمل الحدود الباكستاني، التي تقع على الأراضي الباكستانية قبالة قطاع تانجبار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

يأتي الهجوم، بعد ساعات من إعلان الجيش الهندي مقتل جنديين ومدني واحد نتيجة لهجوم من قبل الباكستانيين على منطقة قريبة من خط السيطرة.

في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الهندي، أن إسلام أباد قد انتهكت نظام وقف إطلاق النار في قطاع تانجبار بينما كان فريق عمل الحدود الباكستاني يحاول دخول الأراضي الهندية.

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في المنطقة المتنازع عليها مع تجدد النشاط في أغسطس، عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لجامو وكشمير وعززت وجودها العسكري في المنطقة.

وعلقت باكستان العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاتصالات مع الهند، بعد أن جردت نيودلهي منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها من وضعها الخاص في أغسطس.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن باكستان استبعدت أي علاقة دبلوماسية مع الهند بشأن قرار نيودلهي تجريد ولاية جامو وكشمير المضطربة من وضعها الخاص.

وأضاف "قريشي" للصحفيين في إسلام آباد يوم الاربعاء الماضي: "لا أفكر في أي تدخل دبلوماسي في المستقبل القريب في مثل هذه الظروف. حتى لو كان بعض الأصدقاء يريدون عقد اجتماع، فسيكون ذلك بلا فائدة".

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وأوضح: "لم تتجنب باكستان حل القضايا مع الهند من خلال المحادثات، وكان موقف رئيس الوزراء عمران خان إيجابيًا منذ اليوم الأول. لكنهم- الهند- هربوا من الحوار واتخذوا خطوة ضد قرارات الأمم المتحدة في 5 أغسطس".

وأكد الزعماء الهنود بالفعل أن أي محادثات مع إسلام أباد ستكون فقط بشأن قضية منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.

يمنح القانون الذي يمنح وضعًا خاصًا للدولة جامو وكشمير دستورًا مستقلًا، فضلاً عن حقوق اتخاذ القرار في مختلف المجالات باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان.

وقال بيان للوزارة يوم الأربعاء، إنه استدعى دبلوماسيًا هنديًا لتقديم احتجاجه على "انتهاكات وقف إطلاق النار" التي وقعت في اليوم السابق والتي أسفرت أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص على الجانب الباكستاني من حدود كشمير المتنازع عليها.

كما قال المسؤولون الباكستانيون، إن قواتهم ردت بإطلاق النار، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الهندي.

بعد هذه الخطوة، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي، بانتهاك حقوق الإنسان وتعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع نيودلهي.

يعود تاريخ قضية كشمير إلى العام 1947 عندما أصبح كلا البلدين مستقلين عن الإمبراطورية البريطانية وادعى كل منهما أن المنطقة هي أراضيهم، مما أدى إلى العديد من النزاعات المسلحة بين البلدين.