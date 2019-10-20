كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة تعلن عن مقتل جندي تركي في تل أبيض السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان، أن جندياً قُتل وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين نيران مضادات الدبابات والأسلحة الخفيفة أثناء قيام القوات التركية بعملية استطلاع في منطقة تل أبيض شرق الفرات.

وأكد البيان أن القوات التركية "ردت بالشكل اللازم في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

وأضاف البيان أن موكب من 39 سيارة إسعاف دخل أمس رأس العين وخرج منها بسلام، وأجلى عدداً من الجرحى والأشخاص من المنطقة.

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

عملية تركية في شمال سوريا

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شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

مقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات الجيش التركي خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها في المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا فيما بعد.



