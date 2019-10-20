كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستانيون وهنود بين القتلى في اشتباكات كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مسؤول كبير بالشرطة: "إن ثلاثة مدنيين هنود أصيبوا ودمرت بعض المباني والمركبات بسبب القصف العنيف الذي استمر عدة ساعات من جانب الجانبين في منطقة تنغدار بشمال كشمير في ساعة متأخرة ليل السبت".
وقالت باكستان: "إن ستة من مدنييها قتلوا وأصيب ثمانية في الاشتباك".
وخاض الجيران المسلحان نوويًا حربين من ثلاث حروب على كشمير.
وقال المتحدث باسم الدفاع الهندي العقيد راجيش كاليا: "إن هناك انتهاكًا غير مبرر لوقف إطلاق النار من جانب باكستان في قطاع تنغدار".
وقالت كاليا: "لقد ردت قواتنا بشدة مما تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأعداء".
وقال رجا فاروق حيدر، رئيس وزراء إقليم آزاد كشمير الباكستاني في تغريدة: "أن القوات الهندية في كشمير المحتلة أصبحت "هائجة"، مضيفًا أن الخسائر البشرية والإصابات بين المدنيين وقعت في منطقتي مظفر آباد ونيلوم".
وأضاف في تغريدته على حسابه على تويتر: "هذا هو ذروة الوحشية، ويجب ألا يظل العالم صامتًا حيال ذلك. وأضاف هاشتاج: "#KashmirNeedsAtention".
واندلعت التوترات بين البلدين، وحدث إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ 5 أغسطس عندما غمرت نيودلهي كشمير الهندية بقوات لتهدئة الاضطرابات بعد أن ألغت وضع الحكم الذاتي الخاص في المنطقة.