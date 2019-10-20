كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستانيون وهنود بين القتلى في اشتباكات كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهند اليوم الأحد، أن جنديين ومدني قتلا في قصف عبر الحدود مع باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها بينما قالت اسلام اباد أن ستة قتلوا على جانبها مما يجعلها واحدة من أكثر الأيام دموية منذ نيودلهي. وألغى الوضع الخاص لكشمير في أغسطس.

وقال مسؤول كبير بالشرطة: "إن ثلاثة مدنيين هنود أصيبوا ودمرت بعض المباني والمركبات بسبب القصف العنيف الذي استمر عدة ساعات من جانب الجانبين في منطقة تنغدار بشمال كشمير في ساعة متأخرة ليل السبت".

وقالت باكستان: "إن ستة من مدنييها قتلوا وأصيب ثمانية في الاشتباك".

وخاض الجيران المسلحان نوويًا حربين من ثلاث حروب على كشمير.

وقال المتحدث باسم الدفاع الهندي العقيد راجيش كاليا: "إن هناك انتهاكًا غير مبرر لوقف إطلاق النار من جانب باكستان في قطاع تنغدار".

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وقالت كاليا: "لقد ردت قواتنا بشدة مما تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأعداء".

وقال رجا فاروق حيدر، رئيس وزراء إقليم آزاد كشمير الباكستاني في تغريدة: "أن القوات الهندية في كشمير المحتلة أصبحت "هائجة"، مضيفًا أن الخسائر البشرية والإصابات بين المدنيين وقعت في منطقتي مظفر آباد ونيلوم".

وأضاف في تغريدته على حسابه على تويتر: "هذا هو ذروة الوحشية، ويجب ألا يظل العالم صامتًا حيال ذلك. وأضاف هاشتاج: "#KashmirNeedsAtention".

واندلعت التوترات بين البلدين، وحدث إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ 5 أغسطس عندما غمرت نيودلهي كشمير الهندية بقوات لتهدئة الاضطرابات بعد أن ألغت وضع الحكم الذاتي الخاص في المنطقة.

