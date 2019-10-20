إصابة 5 نساء من باقة الغربية بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت خمس نساء من مدينة باقة الغربية بجروح متفاوتة إثر حادث طرق وقع بشارع 9 صباح اليوم، الأحد. واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاجات الأولية للمصابات ثم نقلتهن يسيارات الإسعاف إلى مستشفى "هيلل يافة" لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق آخر وقع على شارع رقم 65 قرب قرية عيلبون بمنطقة الجليل أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة صباح اليوم، الأحد.

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