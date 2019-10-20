الجزائر: هبوط إيرادات الطاقة وارتفاع العجز التجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت بيانات رسمية لقطاع الطاقة الجزائري، تراجع إيرادات البلد من الطاقة بنسبة 11.91 بالمئة، على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وارتفع العجز التجاري للبلاد، باطراد مع تراجع إيرادات النفط، بمقدار 1.63 مليار دولار عن العام الماضي.
وتحاول الجزائر عضو منظمة "أوبك" خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.
وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82 بالمئة من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار، انخفاضا من 25.60 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.
نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من العام الماضي.
وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26 بالمئة إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.
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