اعتقال مشتبهين وضبط زجاجات حارقة بشفاعمرو وعرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبهين في أعقاب ضبط زجاجات حارقة وعبوات ناسفة بمدينة شفاعمرو وقرية عرعرة النقب، الليلة الماضية.
ووفقا للشرطة فإنّ مركز الشرطة تلقى بلاغًا حول نشوب شجار في أحد أحياء شفاعمرو، وأجرى أفراد الشرطة الذين حضروا إلى المكان تفتيشا داخل مبنى وعثروا على 9 زجاجات حارقة، وتمّ اعتقال مشتبهين (23 و47 عامًا) وهما أب وابنه من المدينة واقتيدوا لمركز الشرطة للتحقيق معهما.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الأحد، في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية.
وفي عرعرة النقب، ضبطت الشرطة 3 زجاجات حارقة و5 عبوات ناسفة وذلك خلال تفتيش ساحة منزل. واعتقلت الشرطة مشتبها به (49 عاما) على ذمة التحقيق. ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب تمديد اعتقال المشتبه به، اليوم.
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