عيلبون: 4 إصابات في انقلاب سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع على شارع رقم 65 قرب قرية عيلبون عن أربع إصابات صباح اليوم، الأحد.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من مصادر طبية، انقلبت سيارة خصوصية، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم رجل وامرأة وطفلين، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.
واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث، قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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