شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت أكثر من 600 شهيد وجريح.. إشهار ملتقى أبناء الرضمة في مأرب والان مع التفاصيل

أعلن في مأرب عن اشهار ملتقى أبناء مديرية الرضمة باقليم سبأ بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية.

وفي الحفل الذي اقيم احتفاءً بذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر تحت شعار( تعارف، تعاون، تكامل) أكد رئيس الملتقى الشيخ عبداللطيف البيل أن مديرية الرضمة قدمت اكثر من 170 شهيداً و500 جريح ومعاق في مختلف الجبهات ضد مليشيا الحوثي، فضلاً عن مئات الاسرى والمختطفين".

ولفت إلى أن عدد النازحين والمهجرين من ابناء الرضمة في اقليم سبا اكثر من خمسة آلاف نسمة".

وقال :" كما كانت الرضمة السباقة في التصدي للمشروع الانقلابي الحوثي يقيادة الشيخ عبدالواحد الدعام عام 2012م، ها هم اليوم ابناؤها في مقدمة الصفوف بكل الجبهات الى جانب اخوانهم من منتسبي الجيش الوطني".

وأكد البيل "على الاستمرار في الوقوف صفاً واحداً خلف الشرعية ممثلةً برئيس الجمهورية وتقديم كل غال ونفيس في سبيل الوطن، ودحر كل يسعى للانقلاب على ثوابت الشعب".

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وأشار رئيس الملتقى الى أنه يهدف لتقديم الخدمات الانسانية المتنوعة لجميع أبناء الرضمة وخاصة المحتاجين والمهجرين، مع الأخذ بيد الشباب وطلاب العلم الى مستقبل افضل والحفاظ عليهم من الضياع والانحراف، فضلاً عن الاسهام في حل المشكلات الاجتماعية، والاهتمام بالقطاع النسائي ورعاية وتثقيف الاسرة، وكذا الاهتمام بالجوانب الابداعية والمهارية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء والجرحى والمختطفين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء المديرية حفاظاً لحقوقهم من الضياع".

وأكد أن الملتقى سيكون رافداً وداعماً ومسانداً للسلطة المحلية بإقليم سبأ.

من جهته بارك وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي اشهار ملتقى أبناء الرضمة لما يخدم ابناؤها، مؤكداً افتخار مارب بمثل هكذا فعاليات تعمل جنباً الى جنب مع بقية ابناء الشعب لمواجهة الانقلاب الحوثي.

وقال في كلمة الضيوف: ان السعادة تغمرني وانا ارى امامي عدد من القادة العسكريين والشخصيات الاجتماعية من ابناء الرضمة يشاركون في هذا الملتقى.

وأشاد المعوضي بتضحيات الرضمة وأبناؤها ضد المليشيا الحوثية، قائلاً: " تضحيات الرضمة معروفة ومشهودة على مدى التاريخ وليس امام المليشيا وحسب، فتضحيات الرضمة ممتدة من ثورتي سبتمبر واكتوبر وثورة 48".