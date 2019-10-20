شكرا لقرائتكم خبر عن "كرمان" تقر بالتورط في جريمة اغتيال على عبدالله صالح والان مع التفاصيل

اعترفت القيادية في تنظيم الإخوان الإرهابي توكل كرمان أن المتورطين في استهداف صالح هم من شباب ما يسمى ثورة فبراير في اعتراف واضح بوقوف تنظيم الإخوان في جريمة اغتيال صالح وكل قيادات الدولة في العام ٢٠١١م في اليمن.

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إلى ذلك، وفي أحدث ردود الفعل على الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي، وصفت مصادر يمنية أن الإفراج عن عناصر الإخوان المتهمة بالضلوع في تفجير مسجد الرئاسة، يأتي مع تصاعد التفاهمات القطرية الإيرانية في اليمن، والتي انعكس أثرها على التقارب بين جماعة الحوثي وحزب الإصلاح "إخوان اليمن".

يشار إلى أن تفجير الثالث من يونيو العام 2011م الذي استهدف مسجدا في دار الرئاسة اليمنية أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني وإصابة آخرين بجروح بينهم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.