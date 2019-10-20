شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقتل نساء وتحرق منازل مواطنين في مخادر إب والان مع التفاصيل

قتلت نساء وطفل في إحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي الإنقلابية في ظل انتهاكات وجرائم يتعرض لها أبناء المحافظة منذ سيطرة وإحتلال المليشيا للمحافظة قبل خمس سنوات.

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة قتلى "امرأتين وطفل" من أسرة بيت الدغمري، سقطوا في منطقة البخاري بالدليل بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

وأضافت المصادر إن مسلحين من مليشيا الحوثي الإنقلابية اقتحموا منازل المواطنين في منطقة البخاري بدليل إب، وقتلوا امرأتين وطفل وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المصادر فلم يكتفي مسلحو مليشيا الحوثي بقتل النساء والأطفال، بل نهبوا ممتلكات المواطنين وروعوا السكان بصورة وصفت بالهمجية.

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وأكدت المصادر قيام مليشيا الحوثي الإنقلابية بإحراق عدد من منازل المواطنين ونهب سياراتهم في مشاهد مروعة تؤكد نازية المليشيا الإنقلابية.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل مشرف مليشيا الحوثي في منطقة الدليل "سعد محروق، والقيادي الحوثي أمين حسان الشبيبي" برصاص مسلحين استقلوا دراجة نارية في منطقة الدليل التابعة لمديرية المخادر، شمال إب، اتضح لاحقاً أنها على خلفية قضايا ثأر مع أسرة " الدغمري".

ويُتهم القياديان الصريعان بالضلوع في مقتل شخص من أسرة "الدغمري" في حادثة سابقة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة.