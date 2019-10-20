شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الأول 20، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وفي وقت سابق اليوم قصفت المقاتلات الحربية مقاتلات وتجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية باقم شمالي المحافظة.

وتشهد مختلف جبهات القتال في صعدة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين المليشيا والقوات الشرعية.