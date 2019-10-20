شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تُعدم 17 مسلحاً من عناصرها بالضالع ينتمون لذمار وإب والان مع التفاصيل

تواصل مليشيا الحوثي التنكيل بعناصرها في الضالع لتنفيذ أوامرها.

حيث أعدمت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران 17 من عناصرها، كانوا يقاتلون في صفوفها، بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد لرفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة.

فيما لقي قياديان في الميليشيا بمحافظة إب وسط اليمن مصرعهما ضمن صراع الأجنحة في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما واصلت هذه الميليشيا خرق اتفاق الهدنة في محافظة الحديدة.

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وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أعدمت عناصرها لرفضهم تنفذ أوامر مشرفيها في المحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة.

وأضحت المصادر أن عناصر الميليشيا التي تم تصفيتها ينتمون لمحافظتي وإب وذمار.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد كثفت حملاتها للتجنيد الإجباري لليمنيين في منطقة العود بمحافظة إب، عقب تلقيها خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة، على يد أبطال القوات المشتركة في محافظة الضالع.