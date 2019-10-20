شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري في ريمة وعتمة أو مبالغ باهضة والان مع التفاصيل

يفرض الحوثيون التجنيد الإجباري بالقوة في محافظة ريمة ومديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار.

وفي التفاصيل، ففي محاولة لإيقاف نزيف خسائرها الفادحة، كشفت مصادر قبلية وفق صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأحد أن مليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري على أبناء محافظة ريمة ومديرية عتمة بمحافظة ذمار، وأكدت اعتقالها كل من يرفض ذلك.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن الكثير من العائلات فرت بأولادها إلى كهوف الجبال مع وصول لجنة التجنيد الإجباري إلى القرى والمناطق في محافظة ريمة، لكن المليشيا هددت باعتقال الآباء إذا لم يسلموا أبناءهم عبر مشايخ المناطق أو دفع مبالغ باهظة تصل إلى مليون ریال يمني (7 آلاف ریال سعودي).

وأفادت المصادر بأن ما تسمى باللجنة الحوثية للتجنيد لا تزال تزور المناطق بشكل يومي في ريمة وعتمة منذ أكثر من أسبوع في إطار حملة لجمع مقاتلين في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف الجبهات، ورفض قبائل صنعاء وعمران التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف المليشيا.