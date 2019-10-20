شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغيث العائدين للقرى المحررة في الضالع والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.

ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة، في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

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وأعرب مدير عام مديرية قعطبة ناجي المريسي عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات وجهودها الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته، مشيرين إلى أن الهيئة كانت أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الأشهر الـ6 الماضية.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات، وتضمن الجانب الإغاثي بتقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية، استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة، وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.