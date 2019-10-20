شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف مخازن أسلحة المليشيات والان مع التفاصيل

دمرت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، خلال الساعات القليلة الماضية، مخازن ذخائر وأسلحة تابعة للمليشيات الإرهابية بمدينة "غريان"، كما قصفت تجمعاً عسكرياً بمنطقة الحامية بمصراتة.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، السبت، أن طيران الجيش الليبي قصف منطقة بئر الجديد غرب العزيزية، حيث تستغل مليشيا القيادي الإخواني أسامة الجويلى إحدى المزارع في المنطقة لتنفيذ عملياتها الإرهابية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يقصف فيها ضاحية شرق العزيزية.

ومليشيا الجويلي تتشكل من مرتزقة تشاديين ومليشيات إثنية من الأمازيغ، بحسب الجيش الليبي الذي أصدر قضاؤه العسكري في وقت سابق مذكرة اعتقال بحقه في اتهامات بالإرهاب.

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كما أعلن "الجيش الوطني" الليبي أن قواته دمرت أكبر مخزن سلاح ومعدات حربية تركية، تابعة للقوات الموالية لحكومة "الوفاق" برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب)، فيما واصل الجيش استهداف مواقع المليشيات في العاصمة طرابلس.

وأسقطت قوات الجيش في ساعة متأخرة من مساء الخميس طائرة تركية من طراز "TB2 بيرقدار" في منطقة طمينة جنوب شرقي الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وذلك أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش بمحيط طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المعلومات، وقالت إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة حاولت الإغارة على مواقع تابعة للجيش.