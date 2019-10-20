شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في حجة إلى أكثر من 10 آلاف والان مع التفاصيل

ارتفعت عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في مديرية عبس غرب محافظة حجة الى أكثر من عشرة آلاف إصابة خلال الشهرين الماضيين. Advertisements وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في عبس متسارعة، وتنذر بكارثة انسانية، نتيجة الأمطار، وازدياد عدد النازحين في المخيمات، في ظل افتقار المرافق الطبية للحد من انتشار الوباء. هذا وتعد مديرية عبس الساحلية الأكبر من حيث الكثافة السكانية والمساحة بمحافظة حجة، ما يضع آلاف النازحين والمواطنين عرضة لانتشار الأمراض المعدية وسط ظروف صحية سيئة وفقا لما ذكرته المنظمة.

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