الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوبي طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.

وأفاد بيان للجيش الليبي بأن قواته واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.

وأوضح المركز الإعلامي أن مؤيدين للجيش استطاعوا التعامل مع المليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبو عيسي، والتي هربت من العزيزية واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول المليشيات.

وفي بيان آخر أشار الجيش الليبي إلى "العثور على عدد كبير من الجثث في منطقة الساعدية، يعود أغلبها لأشخاص من الأفارقة الذين تم تجنيدهم من قبل حكومة الوفاق لمحاربة الجيش الليبي".

يشار إلى أن معارك تحرير طرابلس وتطهيرها من مليشيات الإرهاب، المستمرة للشهر السابع، أسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيلاً و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.