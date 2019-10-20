اللبنانيون يستعدون للتظاهر لليوم الرابع.. ودعوات للتوجه إلى قصر الرئاسة‎‎

استمرار الاحتجاجات في لبنان لليوم الرابع على التوالي

توافد المتظاهرون اللبنانيون منذ الصباح الباكر إلى الساحات في مختلف المناطق تلبية للدعوات المشاركة في المظاهرات لليوم الرابع، والتي طالب بعضها بالتوجه لقصر الرئاسة.

وكان عدد كبير من الشباب اللبنانيين قد أمضوا ليلتهم في الخيام التي نصبت بأماكن التجمعات، وعمدوا باكرا إلى تنظيف الشوارع من مخلفات مظاهرات أمس السبت، استعدادا ليوم جديد من التحركات المستمرة منذ الخميس الماضي.



وسُجّلت منذ مساء أمس السبت، دعوات للتوجه إلى القصر الرئاسي اللبناني في منطقة بعبدا، تنطلق من وسط بيروت تحت شعار "إسقاط النظام بجميع رموزه".





وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن أعدادا من المعتصمين بدأت بالوصول إلى ساحة رياض الصلح، وسط إجراءات أمنية عادية، في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي.



وحدثت اشتباكات محدودة في ساحة الشهداء بوسط بيروت بين القوى الأمنية وبعض المتظاهرين، على خلفية قيام الشرطة بمحاولة إلقاء القبض على أحد المعتصمين الذي كان في حوزته سلاح أبيض.



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المشهد نفسه تكرّر في مختلف المناطق التي تشهد مظاهرات واعتصامات؛ حيث أقفلت طرقات منطقة المتن منذ الصباح بخاصة أوتوستراد جل الديب ونهر الموت في الاتجاهين.



وفي الشمال أيضا أمضى المحتجون اللبنانيون ليلتهم في الخيام من طرابلس إلى عكار وحلبا وغيرهما من المناطق، داعين إلى الاستمرار في الاعتصام في وجه السلطة الجائرة التي هضمت حقوق منطقتهم، مؤكدين أنه "من حقنا أن نعيش، وأن نتعلم".





ودعوا العكاريون إلى النزول بكثافة إلى ساحة حلبا، كما تمت الدعوة لعدم قطع الطرقات على المفارق اليوم في عكار.



وفي الجنوب كان عدد من اللبنانيين قد نصبوا الخيام عند دوار ساحة العلم في المدينة، وباتوا ليلتهم فيها، ورفعوا في المكان الأعلام اللبنانية.



إلى ذلك انشغل عمال البلدية بتنظيف الشوارع من مخلفات المظاهرات، ولا سيما رماد الإطارات التي تم إحراقها ومن النفايات.



وفي كفرمان (جنوبي لبنان) استمر المعتصمون بقطع الطريق، وأعلن المعتصمون أن "استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية مساء أمس لا تعنيهم، بل يطالبون باستقالة الحكومة والطبقة السياسية وإعادة المال المنهوب للشعب اللبناني وإجراء انتخابات مبكرة رافضين الضرائب الجديدة والقديمة"، كما طالبوا بقانون انتخابي جديد ورفع السرية المصرفية وإعادة الأموال المنهوبة للشعب.

