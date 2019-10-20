الجيش التركي يقصف المدنيين السوريين بالفوسفور الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدنيون مصابون في مشفى الشعب بالحسكة إنهم تعرضوا لقصف جوي لجيش الاحتلال التركي بأسلحة غير تقليدية، ما يعزز الشكوك حول استخدام تركيا الفوسفور الأبيض في هجومها على شمال وشرق سوريا.
ويتلقى المدنيون حاليا العلاج في مشفى الشعب في مدينة الحسكة، بإقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا.
أحد المدنيين أصيب بحروق جراء استهداف جيش الاحتلال التركي لقافلة مدنيين، كانت متوجهة لدعم مقاومة سري كانيه قبل عدة أيام.
ويقول سيبان خلال المقابلة التي أجريت معه اليوم الجمعة "نوع السلاح كان الفوسفور". ويضيف سيبان الذي احترق جسده بشكل شبه كامل "على الرغم من وجود مدنيين على بعد مئات الأقدام مني إلا أنهم أيضاً أصيبوا بحروق".
مصاب آخر بحرق قال إنهم تعرضوا للقصف عندما كانوا يتوجهون إلى قرية عالية بريف تل تمر الغربي.
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