قرقاش: استهداف الإمارات منطق العاجز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".
وأضاف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالمياً".
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