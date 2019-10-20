انتخابات برلمانية في سويسرا يهيمن عليها التغير المناخي

يتوجه السويسريون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تحقق الأحزاب الخضراء خلالها مكاسب بفضل أصوات الناخبين المهتمين بقضايا المناخ.



وتضم قاعدة الناخبين 5.3 مليون سويسري لديهم حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يضم 200 مقعد، ومجلس الشيوخ الذي يضم 46 مقعدا.

وأدلت الغالبية العظمى من الناخبين بالفعل بأصواتهم عبر البريد خلال الأسابيع الأخيرة، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهر الأحد. (10 بتوقيت جرينتش).

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ووفقا لآخر الاستطلاعات، من المتوقع أن يدافع "حزب الشعب السويسري" الشعبوي اليميني عن مكانته كأقوى حركة سياسية في البلاد.

ومن المتوقع أيضا أن يفقد الحزب بضع نقاط مئوية، بينما سيحصل "حزب الخضر" اليساري وحزب "الخضر الليبراليين" على دفعة كبيرة من الناخبين الذين لديهم مخاوف بشأن المناخ، الذي ظهر كموضوع رئيسي في الانتخابات.

وحسب محللين، فمن غير المرجح أن يشارك المدافعون عن البيئة في الحكومة حتى لو فازوا بحصة من أصوات الناخبين.

وتتشارك الأحزاب الأربعة نفسها المناصب الوزارية خلال السنوات الـ60 الماضية.

ووفقا للتقاليد السياسية السويسرية لا يمكن للخضر تولي مناصب وزارية إلا بعد الحصول على نتائج قوية في حدثين انتخابيين على التوالي على الأقل.