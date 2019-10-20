الحوثيون يُجندون أبناء ذمار قسراً

جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:

كشفت مصادر قبلية يمنية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تفرض التجنيد الإجباري على أبناء محافظة ريمة ومديرية عتمة بمحافظة ذمار، وأكدت اعتقالها كل من يرفض ذلك.

وأكدت المصادر أن الكثير من العائلات فرّت بأولادها إلى كهوف الجبال مع وصول لجنة التجنيد الإجباري إلى القرى والمناطق في محافظة ريمة، لكن الميليشيا هددت باعتقال الآباء إذا لم يسلموا أبناءهم عبر مشايخ المناطق، أو دفع مبالغ باهظة تصل إلى مليون ریال يمني.

وأفادت المصادر بأن ما تسمى باللجنة الحوثية للتجنيد، لا تزال تزور المناطق بشكل يومي في ريمة وعتمة منذ أكثر من أسبوع، في إطار حملة لجمع مقاتلين في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف الجبهات، ورفض قبائل صنعاء وعمران التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف الميليشيا.