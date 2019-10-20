مقتل «مسؤول الحسبة» بداعش في كركوك

جدة - عمرو شويل بغداد -الخليج 365:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس السبت، عن قتل اثنين من داعش أحدهما مسؤول الحسبة بالتنظيم في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن “الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين في منطقة عريشة ب‍كركوك، بعد نصب كمين محكم لهما، وقد تبين أن أحدهم هو ما يسمى مسؤول الحسبة ل‍داعش”، وفقاً لما ذكره موقع قناة “السومرية نيوز”.

وأضافت، أن “فوج المغاوير الثالث تعرض إلى نيران غير مباشرة، مما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين بين ناحيتي الرياض والرشاد”.