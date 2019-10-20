مقتل جندي تركي بهجوم نفذه المقاتلون الأكراد السوريون

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

قُتل جندي تركي وأصيب آخر بجروح في هجوم نفّذه المقاتلون الأكراد السوريون الأحد رغم وقف لإطلاق النار بين الطرفين فاوضت بشأنه الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن “واحداً من رفاقنا الأبطال سقط شهيداً وجُرح آخر في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات نفّذه إرهابيون أثناء مهمة استطلاع ومراقبة” في منطقة تل أبيض مشيرةً إلى أن الجيش ردّ دفاعاً عن النفس.